«Манчестер Юнайтед» готов выкупить нападающего Виктора Дьёкереша у «Спортинга» — Скира

Английский «Манчестер Юнайтед» готов приобрести нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, шведский форвард может покинуть португальский клуб за € 65 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в 26-летнем нападающем заинтересован лондонский «Арсенал». Отмечалось, что «канониры» практически достигли договорённости со «Спортингом» о переходе Виктора. Дьёкереш выступает за португальский клуб с июля 2023-го, когда перешёл из «Ковентри» за € 24 млн. Ранее он выступал в АПЛ в составе «Брайтона».

В завершившемся сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.