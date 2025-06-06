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Давид Трезеге: «ПСЖ» провёл идеальный матч в финале Лиги чемпионов

Давид Трезеге: «ПСЖ» провёл идеальный матч в финале Лиги чемпионов
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Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«ПСЖ» уже очень долгое время доминирует в национальном чемпионате, в Кубке Франции. Конечно, в этом году, с победой команды в финале Лиги чемпионов, первой в истории, всё это приобретает гораздо больший размах. Это команда классного уровня с несколькими исключительными игроками. Я думаю, что на уровне лиги и кубка они давно показали своё качество. А в финале Лиги чемпионов провели идеальный матч. Это первый случай в истории турнира, когда финал закончился со счётом 5:0. Предыдущий рекорд был как раз за Кристианом Пануччи – «Милан» против «Барселоны» в 1994-м году (4:0. — Прим. «Чемпионата»). «Париж» доминировал, а «Интер» так и не нашёл никакого решения в матче», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

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