Давид Трезеге: «ПСЖ» провёл идеальный матч в финале Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0.
«ПСЖ» уже очень долгое время доминирует в национальном чемпионате, в Кубке Франции. Конечно, в этом году, с победой команды в финале Лиги чемпионов, первой в истории, всё это приобретает гораздо больший размах. Это команда классного уровня с несколькими исключительными игроками. Я думаю, что на уровне лиги и кубка они давно показали своё качество. А в финале Лиги чемпионов провели идеальный матч. Это первый случай в истории турнира, когда финал закончился со счётом 5:0. Предыдущий рекорд был как раз за Кристианом Пануччи – «Милан» против «Барселоны» в 1994-м году (4:0. — Прим. «Чемпионата»). «Париж» доминировал, а «Интер» так и не нашёл никакого решения в матче», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
- 6 июня 2025
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