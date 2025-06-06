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Колумбия — Перу. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Акрон» рассматривает двух вингеров из Латинской Америки на замену Хубулову

«Акрон» рассматривает двух вингеров из Латинской Америки на замену Хубулову
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«Акрон» ищет нового вингера на замену Владимиру Хубулову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб из Тольятти интересуется колумбийским вингером Хуаном Кордобой из загребского «Динамо», а также аргентинским игроком Джеронимо Ривьерой из «Банфилда».

Напомним, Хубулов выступал за «Акрон» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит «Крыльям Советов». В минувшем сезоне Владимир провёл за тольяттинцев 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт шесть забитых мячей. Трансферный ценник 24-летнего игрока составляет € 600 тыс. (по оценке интернет-портала Transfermarkt).

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