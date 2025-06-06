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Кечинов: ребята в Узбекистане помешаны на футболе, а выход на ЧМ повлияет ещё сильнее

Кечинов: ребята в Узбекистане помешаны на футболе, а выход на ЧМ повлияет ещё сильнее
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов отреагировал на выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«Выход на чемпионат мира — огромный успех для Узбекистана, они этого долго ждали. В разные годы были хорошие шансы, но не складывалось. Сейчас всё совпало: есть очень сильные и талантливые ребята, может, попалась не самая сильная группа в отборе. Но тем не менее задача выполнена, Узбекистан впервые в истории поедет на ЧМ.

В Узбекистане всегда был популярен футбол. Климат позволяет играть круглый год, ребята помешаны на футболе. Сейчас такого ещё больше будет. Когда такое событие случается, всегда очень хорошо влияет на футбол в стране», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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