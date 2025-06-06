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«Было непросто». Тренер молодёжной сборной России Шабаров — о матче с Узбекистаном

«Было непросто». Тренер молодёжной сборной России Шабаров — о матче с Узбекистаном
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги товарищеского матча со сверстниками из Узбекистана. Игра состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Дорофеев – 45'     0:2 Шамонин – 72'     0:3 Окишор – 90+2'    
Удаления: Бахромов – 69' / нет

«Нам было непросто. Если бы они забили два своих выхода, то игра могла иначе закончиться», — сказал Шабаров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, россияне вышли вперёд благодаря голу нападающего Константина Дорофеева на 45-й минуте. На 69-й минуте форвард сборной Узбекистана Сардорбек Бахромов получил прямую красную карточку за грубый фол. На 72-й минуте вышедший на замену нападающий Антон Шамонин удвоил преимущество. На 90+3-й минуте полузащитник Виктор Окишор из московского «Динамо» сделал счёт крупным.

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