«Было непросто». Тренер молодёжной сборной России Шабаров — о матче с Узбекистаном

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров подвёл итоги товарищеского матча со сверстниками из Узбекистана. Игра состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой россиян со счётом 3:0.

«Нам было непросто. Если бы они забили два своих выхода, то игра могла иначе закончиться», — сказал Шабаров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, россияне вышли вперёд благодаря голу нападающего Константина Дорофеева на 45-й минуте. На 69-й минуте форвард сборной Узбекистана Сардорбек Бахромов получил прямую красную карточку за грубый фол. На 72-й минуте вышедший на замену нападающий Антон Шамонин удвоил преимущество. На 90+3-й минуте полузащитник Виктор Окишор из московского «Динамо» сделал счёт крупным.