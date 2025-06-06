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Чемпион мира Трезеге ответил, реально ли кому-то отобрать у «ПСЖ» титул в Лиге 1

Чемпион мира Трезеге ответил, реально ли кому-то отобрать у «ПСЖ» титул в Лиге 1
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Экс-футболист сборной Франции Давид Трезеге высказался о доминации «Пари Сен-Жермен» на внутренней французской арене. Он ответил, реально ли кому-то отобрать у парижан титул чемпиона Лиги 1.

«Это уже случалось. «Монако» однажды выиграл чемпионат, «Лилль» брал золото Лиги 1. Посмотрим, останутся ли в Париже все те игроки, которые уже всё выиграли. Потому что иногда у нас возникают амбиции поехать в другие чемпионаты, где уровень выше. Мы все понимаем, что находиться в Париже с точки зрения спорта и качества жизни очень хорошо. Но всегда есть какой-то высший уровень. Как игрок ты тоже хочешь испытать себя и найти что-то посложнее. Будь то чемпионат Англии или Испании. Опять же, на местном уровне «ПСЖ» имеет огромное значение, плюс в этом году он выиграл Лигу чемпионов. Но когда у тебя есть амбиции, я думаю, что ты хочешь попробовать что-то ещё», — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

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