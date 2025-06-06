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«Реал» представил комплект домашней формы на следующий сезон

«Реал» представил комплект домашней формы на следующий сезон
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Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте показала, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в следующем сезоне. Техническим спонсором испанского клуба выступает известная немецкая компания adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Фото: Официальный сайт ФК «Реал» Мадрид

Напомним, сезон-2024/2025 мадридский «Реал» завершил на втором месте турнирной таблицы испанской Примеры, уступив «Барселоне» четыре очка. Кубок Испании и Суперкубок страны «сливочные» также не смогли выиграть. В Лиге чемпионов «Реал» остановился на стадии 1/4 финала, где уступил лондонскому «Арсеналу».

В середине мая стало известно, что команду покинет Карло Анчелотти, занимавший пост главного тренера. В новом сезоне «сливочными» будет руководить экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо.

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