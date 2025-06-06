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Фабрицио Романо: Кристиан Киву — новый главный тренер «Интера»

Фабрицио Романо: Кристиан Киву — новый главный тренер «Интера»
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Известный румынский экс-футболист Кристиан Киву станет новым главным тренером миланского «Интера». Сделка уже согласована, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Интера» к кандидатуре Сеска Фабрегаса, но испанец не сумел договориться о своём уходе из «Комо».

Экс-защитник выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год Киву работал в системе молодёжных команд «нерадзурри». В феврале 2025-го 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.

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