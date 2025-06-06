Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Трезеге: Мбаппе постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира

Давид Трезеге: Мбаппе постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался о перспективах и амбициях нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

– Мбаппе – лучший бомбардир Европы, но без Лиги чемпионов. Что думаете о его будущем?
– Мбаппе остаётся в числе трёх-четырёх лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить. Когда ты в «Реале», единственное, что от тебя требуется, – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов. Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с «Реалом». Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо. Алонсо сам был игроком «Реала», это его дом, он точно знает, как надо себя вести. У него была отличная карьера в «Байере», ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть «Реалу» качество. Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема, — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чемпион мира Трезеге ответил, реально ли кому-то отобрать у «ПСЖ» титул в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android