Давид Трезеге: Мбаппе постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался о перспективах и амбициях нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

– Мбаппе – лучший бомбардир Европы, но без Лиги чемпионов. Что думаете о его будущем?

– Мбаппе остаётся в числе трёх-четырёх лучших игроков мира, надо сказать честно. Конечно, на клубном уровне ему пока не удалось победить. Когда ты в «Реале», единственное, что от тебя требуется, – это побеждать. Он не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок, ни Лигу чемпионов. Несмотря на это, на индивидуальном уровне Мбаппе был исключительным, и, конечно, его амбиции – брать трофеи с «Реалом». Он постарается отомстить всем на клубном чемпионате мира. Тем более что там он будет под руководством Хаби Алонсо. Алонсо сам был игроком «Реала», это его дом, он точно знает, как надо себя вести. У него была отличная карьера в «Байере», ему предстоит адаптироваться на новом месте и вернуть «Реалу» качество. Думаю, наличие Мбаппе в команде – это скорее решение, чем проблема, — сказал Трезеге в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.