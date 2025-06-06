Экс-нападающий «Спартака» Эменике поделился ожиданиями от матча Россия — Нигерия

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт сегодня, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Эменике — нигериец, он выступал за сборную страны с 2011 по 2015 год.

«Обе команды ждёт тяжёлая игра. За этим матчем будет интересно наблюдать. В составе сборной Нигерии есть много футболистов, играющих в хороших европейских клубах. И на эту игру в составе нашей сборной приедут сильные и интересные игроки. Я жду отличный матч», — приводит слова Эменике Metaratings.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.