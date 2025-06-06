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Матч Россия — Нигерия начнётся с минуты молчания в память жертв теракта в Брянской области

Матч Россия — Нигерия начнётся с минуты молчания в память жертв теракта в Брянской области
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Пресс-служба сборной России объявила, что товарищеский матч с Нигерией начнётся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Брянской области. Напомним, 31 мая в Брянской области произошёл сход локомотива и вагонов пассажирского поезда из-за обрушения пролётного строения автомобильного моста.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встреча России и Нигерии начнётся с минуты молчания в память жертв теракта в Брянской области. На закрытии матча сборной группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Матч Россия — Нигерия пройдёт сегодня, 6 июня, на московском стадионе «Лужники». Начало — в 20:00 мск.

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