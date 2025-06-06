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На экс-игрока «Спартака» Игнатова претендуют два клуба — источник

На экс-игрока «Спартака» Игнатова претендуют два клуба — источник
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Бывший футболист «Спартака» Михаил Игнатов имеет два варианта для продолжения карьеры. Футболист интересен московскому «Торпедо» и калининградской «Балтике», об этом информирует телеграм-канал «КБ Телега».

По сведениям источника, «Торпедо» общалось с представителями Игнатова, но никакой конкретики пока не достигнуто. Для автозаводцев есть два сложных момента: высокая зарплата Михаила и переизбыток игроков в составе.

Что касается «Балтики», то клуб хочет подписать качественного игрока с российским паспортом, но руководство пока не понимает, как тренерский штаб будет интегрировать новичка в систему игры.

Игнатов является выпускником академии красно-белых. В составе взрослой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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