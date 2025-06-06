«Арсенал» продлил контракт с Габриэлом Магальяйнсом

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Габриэлом Магальяйнсом. Конкретные детали соглашения сторон не разглашаются, однако пресс-служба «канониров» отмечает, что игрок подписал долгосрочный контракт.

Фото: ФК Арсенал

Напомним Габриэл выступает за «Арсенал» с 2020 года. Он перебрался в английскую Премьер-лигу из французского «Лилля». С тех пор Магальяйнс провёл за «канониров» 210 матчей, забил 20 голов и отдал пять результативных передач. В минувшем сезоне он провёл 42 матча, забил пять голов и оформил три ассиста. Концовку чемпионата бразильский защитник пропустил из-за травмы.