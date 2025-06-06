«Он наведёт порядок». Александр Гришин — о Карло Анчелотти в сборной Бразилии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что итальянский тренер Карло Анчелотти будет успешен в сборной Бразилии. Ранее специалист работал главным тренером мадридского «Реала», национальную команду Бразилии он принял 12 мая.

«Надо отдать должное федерации Бразилии. Они взяли топового человека. Зная, что он наведёт порядок. В обороне он поставит им хорошую игру. Он умеет работать со звёздными игроками. Поэтому, наверное, выбор пал на него. С обыкновенными футболистами работать легко, сложно — со звёздами. А звёзды уважают Анчелотти», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бразилии на текущий момент занимает четвёртую строчку в таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2026, имея в активе 22 очка. В следующем туре, который состоится 11 июня, бразильцы сыграют против Парагвая.