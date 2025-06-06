Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарское звание — The Sun

Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Милана», «ПСЖ» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарское звание, сообщает известное британское онлайн-издание The Sun.

По данным источника, экс-футболист будет представлен к титулу рыцаря-бакалавра, он получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди». Официальное объявление о награждении ожидается в конце июня.

Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.