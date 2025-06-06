Габриэл Магальяйнс прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс прокомментировал пролонгацию контракта с лондонским клубом. О подписании нового соглашения было объявлено сегодня, 6 июня.

«Я приехал сюда молодым игроком, и спустя почти пять лет я очень счастлив и многому научился. Я так горжусь собой, это удивительное путешествие, и я рад его продолжить. Надеюсь, я выиграю несколько трофеев с «Арсеналом», потому что я люблю этот клуб, и моя семья тоже любит этот клуб.

«Арсенал» — удивительный клуб, и я очень горжусь тем, что подписал новый контракт. Я люблю этот клуб, люблю болельщиков, своих товарищей по команде, люблю наш стадион. Я так горд и благодарю всех за поддержку. Мы продолжаем!» — цитирует Магальяйнса сайт «канониров».