Сёмин отреагировал на первый в истории выход сборной Узбекистана на чемпионат мира

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«В Узбекистане развивается футбол. Посмотрите, какие там игроки! Одна из первых ласточек играет у нас, это Файзуллаев. Второй — Хусанов, который сейчас выступает за «Манчестер Сити»! Это говорит о том, что там идёт хорошая работа в молодёжных и юношеских командах, а также в федерации футбола. Нужно отметить и то, что Узбекистан выступал на Олимпиаде, а сейчас уже пробился на чемпионат мира. Это большое достижение! Время покажет, как они сыграют на мундиале. Но у сборной Узбекистана постоянно растут футболисты, тот же Шомуродов играет в Италии. Надо их поздравить с выходом на чемпионат мира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.