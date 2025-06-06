Экс-игрок «Спартака» Эменике: очень хочу, чтобы Россию вернули на международные турниры

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что хотел бы увидеть возвращение сборной России на международную арену. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых нигерийский футболист стал серебряным призёром чемпионата России.

«Возвращение сборной России на международную арену – это одно из моих самых больших желаний. Я очень хочу, чтобы сборную России вернули на международные турниры. Когда Россия играла в официальных матчах, я смотрел каждую игру. Помню голы Дзюбы за сборную, он забивал очень много. Я хочу увидеть это снова, надеюсь, что совсем скоро россияне вернутся на международные соревнования», — приводит слова Эменике Metaratings.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.