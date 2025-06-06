Погребняк назвал свой самый памятный матч в составе сборной России

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выбрал свой самый памятный матч в составе национальной команды. Он выделил свой дебютный матч за сборную России — команда обыграла Латвию со счётом 1:0, а сам Погребняк забил победный гол.

— Назовёте ваш самый памятный матч за сборную России?

— Пусть это будет мой дебютный матч — против сборной Латвии. Гус Хиддинк выпустил меня минуты на три — и через минуту я забил победный гол. Мы выиграли 1:0, я стал первым футболистом из Томской области, который, во‑первых, попал в сборную, и, во‑вторых, забил в первом матче, — приводит слова Павла Погребняка «Матч ТВ».