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Погребняк назвал свой самый памятный матч в составе сборной России

Погребняк назвал свой самый памятный матч в составе сборной России
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выбрал свой самый памятный матч в составе национальной команды. Он выделил свой дебютный матч за сборную России — команда обыграла Латвию со счётом 1:0, а сам Погребняк забил победный гол.

— Назовёте ваш самый памятный матч за сборную России?
— Пусть это будет мой дебютный матч — против сборной Латвии. Гус Хиддинк выпустил меня минуты на три — и через минуту я забил победный гол. Мы выиграли 1:0, я стал первым футболистом из Томской области, который, во‑первых, попал в сборную, и, во‑вторых, забил в первом матче, — приводит слова Павла Погребняка «Матч ТВ».

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