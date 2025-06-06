Первый тренер Файзуллаева: весь Узбекистан радовался и был горд, что сборная вышла на ЧМ

Дмитрий Ан, первый тренер игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на выход сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«Выход сборной Узбекистана на чемпионат мира — историческое событие. Поздравляю всех: президента страны, народ, болельщиков и футболистов. К сожалению, я только сейчас просматриваю прошедший матч. Так получилось, что мы с олимпийской командой были во Франции на товарищеском матче. Уже во время стартового свистка в игре основной сборной Узбекистана мы только взлетали.

Весь Узбекистан радовался и был горд, что сборная вышла на мундиаль. Я смотрел ролики с празднованиями. Вечер в стране был праздничным. На это было очень приятно смотреть. У каждой сборной есть задача — выйти в следующий раунд. Будем надеяться, что Узбекистан на чемпионате мира выйдет из группы», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.