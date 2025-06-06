Агент Агкацева ответил, может ли голкипер «Краснодара» перейти в другой российский клуб

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева, рассказал, возможен ли переход голкипера «быков» в другой российский клуб.

«Возможен ли переход в другой российский клуб? У Стаса есть амбиции играть в Лиге чемпионов за большие команды. Если в «Краснодар» придёт предложение, которое устроит клуб и лично Сергея Николаевича, мы его рассмотрим. Сомневаюсь, что это возможно этим летом», — приводит слова Арчегова Sport24.

Агкацеву 23 года, он является выпускником системы «Краснодара». В завершившемся сезоне голкипер провёл 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Станислава в € 7,5 млн.