Стало известно имя лучшего игрока сезона в «Краснодаре»

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале сообщила, что голкипер команды Станислав Агкацев стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков. Отметим, что «Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона.

«Стас Агкацев – лучший футболист сезона. Так решили болельщики, отдавшие свои голоса в нашем традиционном опросе. Второе место в опросе занял Джон Кордоба, бронза у Эдуарда Сперцяна», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Агкацеву 23 года, он является выпускником системы «Краснодара». В завершившемся сезоне голкипер провёл 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.