Тарханов предложил провести матч «Пари НН» — «Урал» за право выступать в РПЛ

Советник в академии «Урала» Александр Тарханов предложил провести матч между екатеринбургской командой и «Пари НН» за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Напомним, «Пари НН» проиграл в стыковых матчах «Сочи» (3:4 по сумме двух игр), а «Урал» уступил грозненскому «Ахмату» (2:3).

«Я бы поставил «Урал» 16-й командой в РПЛ! (Смеётся.) Мне кажется, нужно было бы провести очный матч между «Пари НН» и «Уралом» за право выступать в РПЛ. Обе команды проиграли в стыках, поэтому можно было организовать дополнительный стыковой матч», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.