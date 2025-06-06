Полузащитник Миралем Пьянич подвёл итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич подвёл итоги сезона-2024/2025 для армейской команды. Напомним, красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

«Итоги сезона в ЦСКА? Год был потрясающим, мы ещё и выиграли трофей. Побеждать всегда очень круто. Я приехал сюда, чтобы привнести в эту команду что-то новое.

Сейчас я счастлив из-за того, что у нас получилось. Все ребята много работали, я вижу в них потенциал. Тренерский штаб, команда — все проделали большой путь. Этот результат мы точно заслужили», — приводит слова Миралема Пьянича Sport24.