Сергей Силкин — о Карраскале в «Динамо»: насильно мил не будешь, пусть уходит

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новости о возможном уходе Хорхе Карраскаля из московского клуба.

«Если Карраскалю здесь не нравится, пусть едет на родину. Насильно мил не будешь. «Динамо» и раньше справлялось с уходом лидеров, как в истории с Бителло. Сомневаюсь, что его уход существенно повлияет на результаты. Что такого выдающегося он показал? Карпин сам играл за границей и прекрасно знает, каким должен быть иностранец. Легионер обязан быть на голову сильнее местных игроков, а не бежать из команды, как крыса»,— сказал Сергей Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.