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Деян Ловрен заявил, что счастлив играть за ПАОК вместе с Чаловым и Оздоевым

Деян Ловрен заявил, что счастлив играть за ПАОК вместе с Чаловым и Оздоевым
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Экс-защитник «Ливерпуля» и «Зенита», а ныне игрок греческого ПАОКа Деян Ловрен заявил, что счастлив играть за греческую команду с российскими футболистами Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым. Напомним, Чалов выступает за ПАОК с лета 2024-го, как и Ловрен. Оздоев играет в Греции с 2023-го. Деян Ловрен и Магомед Оздоев также выступали вместе за «Зенит».

«Я счастлив играть в ПАОКе с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым. Счастлив находиться с ними в одной команде. Не думаю, что в Хорватии и Греции что-то говорят о российских футболистах с точки зрения санкций. Всегда говорю, что спорт — это другое, футболисты бывают разные, мы все люди. Никто никого не судит», — приводит слова Ловрена ТАСС.

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