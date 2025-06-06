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Комментатор Okko Роман Гутцайт назвал великой игру Испания — Франция в Лиге наций

Комментатор Okko Роман Гутцайт назвал великой игру Испания — Франция в Лиге наций
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Комментатор Okko Роман Гутцайт высказался по итогам полуфинального матча Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции (5:4). Игра состоялась накануне, 5 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
5 : 4
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 25'     3:0 Ямаль – 54'     4:0 Педри – 55'     4:1 Мбаппе – 59'     5:1 Ямаль – 67'     5:2 Шерки – 79'     5:3 Вивиан – 84'     5:4 Коло Муани – 90+3'    

«Потрясающий полуфинал между Испанией и Францией. Такое ощущение, что это футбол будущего. Во-первых, что касается Испании, на уровне национальной команды, которая на самом деле собралась за пару дней до матча в окончательном составе, потому что были футболисты «ПСЖ», которые улетали в Париж праздновать свою победу в Лиге чемпионов. Чтобы сборная, которая не тренируется каждый день, которая не клуб, где тренер не имеет такое количество времени с футболистами, показывала футбол столь высокого уровня взаимопонимания и качества — это фантастика. Мы с вами уже точно стали свидетелями рождения новой большой национальной команды. Это стало ясно ещё после победы Испании на чемпионате Европы. Однако они держат этот уровень и продолжают радовать людей не только своими результатами, но и теми способами, которыми они к этому результату приходят. Ламин Ямаль — это что-то невероятное. Когда ты видишь его вживую, ты просто не понимаешь, как может 17-летний парень на таком уровне показывать свои сильные качества столь стабильно и уверенно. Он действительно выделяется на фоне уже очень большого количества абсолютно состоявшихся звёзд в мировом футболе.

А сборная Франции, которая к 61-й минуте проигрывала со счетом 1:5, — это, конечно же, абсолютное подтверждение величия Испании конкретно в этом матче и силы, уже продемонстрированной испанской командой. Сборная Франции каким-то чудом умудрилась сделать счёт 4:5, который выглядит уже не так страшно. И вообще забить Испании четыре — это большое достижение, однако разница в том, что эти четыре или хотя бы два нужно забивать в первый час игры, чтобы вести 2:0. И тогда можно будет говорить о тебе как о сильной, уверенной команде. А так, даже при счёте 5:4, при финальном преимуществе всего-навсего в один мяч, на мой взгляд, это была абсолютная доминация испанского футбола. Люди сделали себе преимущество в четыре мяча при счёте 5:1. И в концовке, конечно, позволили расслабиться, уже начав экономить силы после тяжелейшего сезона на финал, который 8-го числа им предстоит в Мюнхене провести. Великий футбол, девять забитых мячей, потрясающие эмоции и воспоминания на всю жизнь», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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