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CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому «Мариуполю» компенсацию за игрока Мампасси

CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому «Мариуполю» компенсацию за игрока Мампасси
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию московского «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате украинскому «Мариуполю» почти € 50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Мампасси родился в Донецке, футбольную карьеру начал в академии местного «Шахтёра». За первую команду «горняков» Марк так и не сыграл, а в 2021-м отправился в аренду в «Мариуполь». В декабре 2021 года стал игроком московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. В феврале «Мариуполь» подал иск в ФИФА, потребовав от российского клуба компенсацию за обучение футболиста, так как фактически Мампасси считался их воспитанником. ФИФА удовлетворила требование «Мариуполя», после чего «Локомотив» подал апелляцию в CAS. В результате Спортивный арбитражный суд встал на сторону украинского клуба.

Марку Мампасси 22 года, контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. С 2023 года футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды. В прошлом сезоне Марк провёл 14 матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мампасси в € 700 тыс.

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