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Сафонов — о приезде в Россию: получаю удовольствие от всего, что здесь происходит

Сафонов — о приезде в Россию: получаю удовольствие от всего, что здесь происходит
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своём приезде в Россию. Вратарь прилетел в Москву, так как его вызвали в сборную страны по футболу на товарищеский матч с Нигерией.

«Всем привет! Очень рад вернуться домой, а ещё больше буду рад сыграть за сборную. Сказать честно, даже не было времени ничего опубликовать по причине большой занятости: тренировки, медобследования, куча встреч и интервью.

Когда вернулся в Россию — понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

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