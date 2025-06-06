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Российский тренер, работавший в Узбекистане, высказался о выходе сборной на чемпионат мира

Российский тренер, работавший в Узбекистане, высказался о выходе сборной на чемпионат мира
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Российский тренер Александр Хомяков, работавший в Узбекистане, отреагировал на выход национальной команды страны в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«Я рад и горжусь тем, что сборная Узбекистана впервые попала на чемпионат мира. Предельно рад! Безусловно, это успех не только футболистов, но и тренеров, и федерации. К этому долго шли. В стране сейчас праздник! Все отмечают не только Курбан-Хаит, но и выход нашей сборной на чемпионат мира.

Государство много инвестирует в футбол, поэтому он развивается. Также отлично развивается инфраструктура: появляется много полей, школ, академий. В Узбекистане ещё много людей, которые играют в уличный футбол. К нашей радости, он всё ещё присутствует. Футбол — одна из любимых игр в стране. Появилась молодёжь, которая способна играть в футбол, приносящий результат. Всё это в совокупности дало большой толчок», — сказал Хомяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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