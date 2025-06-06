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Инвестор «Черноморца» Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч

Инвестор «Черноморца» Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч
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Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона. В частности, он заявил о предательстве со стороны генерального директора Максима Пономарёва. В игре 34-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

«Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня. То, что сделал господин Пономарёв накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намёк в разговоре с Олегом Петровичем Василенко (главным тренером), а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжёлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах.

В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарёвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал — с предателями не поступают иначе. Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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