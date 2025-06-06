Экс-нападающий «Спартака» Эменике: «Краснодар» стал чемпионом? Очень интересно и необычно

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике отреагировал на победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Напомним, чёрно-зелёные выиграли чемпионский титул, одолев в матче 30-го тура РПЛ московское «Динамо».

– Вы знаете, что «Краснодар» стал чемпионом России?

– «Краснодар» стал чемпионом? Ничего себе. Это очень интересно. Это правда очень интересно и необычно! Я живу в Нигерии, отсюда тяжело следить за чемпионатом России. Но я иногда делаю это, — приводит слова Эменике Metaratings.

Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. В составе «Спартака» нигерийский футболист стал серебряным призёром чемпионата России.