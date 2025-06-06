Инвестор «Черноморца» Шишкарёв объявил об уходе после заявления о договорном матче

Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв объявил об уходе из клуба после заявления о попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

«Я принял решение и вчера направил уведомление генеральному директору автономной некоммерческой организации ФК «Черноморец» о том, что в соответствии с федеральным законодательством больше не являюсь инвестором футбольного клуба «Черноморец». Я желаю президенту, генеральному директору, столько вложившему в этот клуб, успехов и процветания. Рекомендую впредь говорить только правду», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.