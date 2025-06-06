РФС свяжется с Шишкарёвым для уточнения информации о возможном договорном матче с «Сочи»
Поделиться
Российский футбольный союз свяжется с инвестором «Черноморца» Сергеем Шишкарёвым для уточнения информации о возможной договорной встрече с «Сочи». Ранее Шишкарёв заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона. В частности, он заявил о предательстве со стороны генерального директора Максима Пономарёва. В игре 34-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36' 1:1 Горелов – 42' 2:1 Антонов – 77'
«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Комментарии
- 6 июня 2025
-
17:12
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:21
-
15:07
-
14:56
-
14:48
-
14:45
-
14:34
-
14:25
-
14:12
-
13:48
-
13:45
-
13:45
-
13:36