РФС свяжется с Шишкарёвым для уточнения информации о возможном договорном матче с «Сочи»

Российский футбольный союз свяжется с инвестором «Черноморца» Сергеем Шишкарёвым для уточнения информации о возможной договорной встрече с «Сочи». Ранее Шишкарёв заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона. В частности, он заявил о предательстве со стороны генерального директора Максима Пономарёва. В игре 34-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.