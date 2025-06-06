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РФС свяжется с Шишкарёвым для уточнения информации о возможном договорном матче с «Сочи»

РФС свяжется с Шишкарёвым для уточнения информации о возможном договорном матче с «Сочи»
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Российский футбольный союз свяжется с инвестором «Черноморца» Сергеем Шишкарёвым для уточнения информации о возможной договорной встрече с «Сочи». Ранее Шишкарёв заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона. В частности, он заявил о предательстве со стороны генерального директора Максима Пономарёва. В игре 34-го тура Мелбет Первой лиги «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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