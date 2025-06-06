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Олег Василенко отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо»

Олег Василенко отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером «Торпедо»
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Тренер Олег Василенко подтвердил свой уход из новороссийского «Черноморца». При этом он признался, что ещё не вёл переговоров по поводу своего дальнейшего трудоустройства.

— Вы покидаете «Черноморец»?
— Если складывается такая ситуация, нужно двигаться дальше.

— Пишут про «Торпедо», что вы согласились возглавить команду.
— Я ни с кем не вёл переговоров, потому что у меня действующий контракт. Мне вчера присылали статьи, где я с Сергеем Николаевичем даже обсудил возможность ухода в «Торпедо». Сергей Николаевич узнал бы об этом первым, если бы такое произошло, — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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