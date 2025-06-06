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«Общегородская помойка». Шишкарёв объяснил, почему стадион «Черноморца» не допустили в РПЛ

«Общегородская помойка». Шишкарёв объяснил, почему стадион «Черноморца» не допустили в РПЛ
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Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв высказался о недопуске новороссийского клуба в РПЛ из-за проблем со стадионом.

«Касательно возможности выступать на стадионе «Центральный». Теоретически она существовала всегда и будет существовать дальше. Но двумя главными препятствиями в этом вопросе являются инфраструктурная готовность и вытекающая из этого стоимость доведения стадиона до требований РФС, которые этому стадиону предъявляются.

К своему стыду признаю, что спустя много лет обошёл стадион. Та картинка, которая видна вам, журналистам, на два шага вглубь стадиона выглядит совершенно иначе. Это общегородская помойка. Внутри стадиона никто ничем давно не занимался. Занимались только косметикой. Мы привели в порядок раздевалки, зону прессы. Но что касается подхода к стадиону, того, что его окружает, и подъездных путей… Даже на пути к так называемой VIP-трибуне огромные склады крошки, которую необходимо добавлять на поле с точки зрения его эксплуатации. Рытвины, грязь. Я так понимаю, для полиции организация подъезда на матч вызывает коллапс и большую проблему», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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