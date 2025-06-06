Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил о планах построить стадион и создать свой клуб в Новороссийске.

«Сегодня мы ведём переговоры с Минобороны. Это 150 гектаров территорий Минобороны, которые не используются в полном объёме. Мы договорились, что со спортивным обществом ЦСКА совместно осваиваем 29 гектаров. Здесь получается всё: новый стадион на 18 тыс., многофункциональный спортивный зал для проведения матчей «Черноморочки» по гандболу, новая гостиница, футбольные поля. Этот проект наиболее перспективен и может быть реализован в наибольшей степени. Подчеркну, всё это происходит без участия городских властей.

Это живой проект, который мы рассматриваем. Сейчас идут изучения с двух сторон. Мы близки к тому, что будет доклад двух сторон по этому участку. Надеюсь, в ближайшее время получим реальное решение, на основании которого начнём действовать. Общую смету не сделаем, но это может стоить порядка 20 млрд. Это делается для того, чтобы появился новый клуб в Новороссийске. Меня уговаривают на стадион вместимостью в 12 тыс., но я хочу 18 тыс. Сроки — три года с начала строительства», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.