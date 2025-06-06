«Не было даже намёка». Гендиректор «Черноморца» ответил на обвинения инвестора Шишкарёва

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв отреагировал на обвинения инвестора клуба Сергея Шишкарёва в попытке организации договорного матча. Ранее Шишкарёв заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона Мелбет Первой лиги. В игре 34-го тура «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

«Я в шоке и удивлён. У меня ощущение, что Сергея Николаевича кто-то ввёл в заблуждение. Во-первых, диалог с футболистами перед игрой с «Сочи» действительно был: было четыре человека, один из которых вообще не принимал участия в матче. Это были самые старшие ребята, и они очень переживали за судьбу и возможность выступить в стыковых играх. Я сказал, что мы пытаемся до последнего решить вопрос со стадионом. Не было никакой попытки или даже намёка организовать договорной матч.

Это даже не имело бы никакого значения, потому что на тот момент мы обеспечили себе место в стыковых матчах. У этого диалога есть свидетели. Мне сейчас пишут сами футболисты, о разговоре с которыми идёт речь, — поддерживают, удивляются и опровергают любые подобные вещи. Ощущение, что Сергею Николаевичу просто кто-то донёс информацию в удобном виде, которая не является правдой», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.