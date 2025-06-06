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Гендиректор «Черноморца» Пономарёв рассказал, как будет жить клуб после ухода Шишкарёва

Гендиректор «Черноморца» Пономарёв рассказал, как будет жить клуб после ухода Шишкарёва
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв высказался об уходе инвестора клуба, президента группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва. Ранее Шишкарёв объявил об уходе после заявления о попытке организации договорного матча.

«Не могу прямо сейчас сказать, что ждёт «Черноморец». Мы соберёмся коллективом и всё обсудим. Подведём итоги и поймём, как двигаться дальше. У клуба есть ещё один учредитель — администрация Новороссийска. Буду с ними общаться по этому поводу. Я искренне надеюсь, что клуб будет жить. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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