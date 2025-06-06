Гендиректор «Черноморца» Пономарёв рассказал, как будет жить клуб после ухода Шишкарёва

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв высказался об уходе инвестора клуба, президента группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва. Ранее Шишкарёв объявил об уходе после заявления о попытке организации договорного матча.

«Не могу прямо сейчас сказать, что ждёт «Черноморец». Мы соберёмся коллективом и всё обсудим. Подведём итоги и поймём, как двигаться дальше. У клуба есть ещё один учредитель — администрация Новороссийска. Буду с ними общаться по этому поводу. Я искренне надеюсь, что клуб будет жить. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.