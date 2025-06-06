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Мигел Данни предположил, как скоро российские клубы вернутся в еврокубки

Мигел Данни предположил, как скоро российские клубы вернутся в еврокубки
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Экс-полузащитник московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни предположил, когда российские клубы смогут вернуться на международную арену. По словам бывшего португальского игрока, случиться это может в течение пары лет.

— Удаётся смотреть матчи чемпионата России?
— Да, слежу за играми.

— И как вам уровень турнира?
— Трудно оценивать, потому что команды не играют в еврокубках. Но я вижу, что у вас есть хорошие команды и качественные российские футболисты.

— Когда наши клубы вернутся в Лигу чемпионов?
— Думаю, через два года максимум они вернутся. Всё будет нормально. Не знаю, сложно ли будет в первое время, — приводит слова Данни «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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