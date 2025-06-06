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Сергей Шишкарёв заявил о желании стать президентом «Спартака»

Сергей Шишкарёв заявил о желании стать президентом «Спартака»
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Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил о желании стать президентом «Спартака». Он является давним поклонником московского клуба.

«Моей главной любовью был и остаётся «Спартак». Но вы знаете моё отношение к происходящему в «Спартаке». Почему Карпин оказывается в «Динамо», а не в «Спартаке», мне совершенно непонятно. Зачем продлевают контракт с человеком, который ничего не даст этой команде? На определённом этапе у меня был порыв сделать предложение «Спартаку», чтобы возглавить клуб как президент. Я готов был бы на 1/4 часть от бюджета клуба и поучаствовать в судьбе «Спартака». Но понимаю, что там слишком много интересантов. Для меня это был бы серьёзный вызов, у меня есть такое желание», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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