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Сергей Шишкарёв объяснил, почему «Черноморцу» не позволили играть на стадионе «Краснодара»

Сергей Шишкарёв объяснил, почему «Черноморцу» не позволили играть на стадионе «Краснодара»
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Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв объяснил, почему «Краснодар» не позволил новороссийскому клубу играть на своём стадионе.

«Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем Галицким касательно стадиона в Краснодаре. Он чётко объяснил, что нет возможности играть на стадионе «Краснодара». Я его полностью понимаю. Тем более что разговор шёл с командой, которая на сегодня является чемпионом с такой армией болельщиков. Что касается стадиона «Кубани», это бессмысленные затраты. Он ровно так же не готов, как и стадион «Центральный». Двигаться в этом направлении я посчитал бессмысленным», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, «Черноморец» не был допущен до участия в РПЛ из-за того, что клубный стадион не соответствует критериям лицензирования.

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