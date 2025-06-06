Россия — Нигерия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев из Азербайджана. Его ассистентами станут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а резервным арбитром — россиянин Евгений Кукуляк.

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз проиграла.