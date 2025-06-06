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Гендиректор «Черноморца» Пономарёв допустил, что Василенко продолжит работу в команде

Гендиректор «Черноморца» Пономарёв допустил, что Василенко продолжит работу в команде
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Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв допустил, что главный тренер команды Олег Василенко продолжит работу в клубе. Напомним, ранее инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёва заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона Мелбет Первой лиги. В игре 34-го тура «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Маслов – 36'     1:1 Горелов – 42'     2:1 Антонов – 77'    

— Очевидно, что Василенко поддержал Шишкарёва. Он свидетельствует, что был какой-то диалог, в котором я ему предлагал сдать игру, — это тоже неправда. Затрудняюсь сказать о его будущем. У него есть действующий контракт с клубом. Все вопросы взаимодействия будут решаться в рабочем порядке.

— Вы допускаете, что Василенко продолжит работать с командой?
— Я не знаю. Наверняка, да, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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