Гендиректор «Черноморца» Пономарёв допустил, что Василенко продолжит работу в команде

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв допустил, что главный тренер команды Олег Василенко продолжит работу в клубе. Напомним, ранее инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёва заявил, что узнал о попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона Мелбет Первой лиги. В игре 34-го тура «Черноморец» победил «Сочи» со счётом 2:1.

— Очевидно, что Василенко поддержал Шишкарёва. Он свидетельствует, что был какой-то диалог, в котором я ему предлагал сдать игру, — это тоже неправда. Затрудняюсь сказать о его будущем. У него есть действующий контракт с клубом. Все вопросы взаимодействия будут решаться в рабочем порядке.

— Вы допускаете, что Василенко продолжит работать с командой?

— Я не знаю. Наверняка, да, — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.