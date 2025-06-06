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Агент Агкацева рассказал, где мечтает играть голкипер «Краснодара»

Агент Агкацева рассказал, где мечтает играть голкипер «Краснодара»
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Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» и сборной России Станислава Агкацева, рассказал, где мечтает играть его клиент.

«Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время мы будем стремиться туда», — приводит слова Арчегова Sport24.

Агкацеву 23 года, он является выпускником системы «Краснодара». В завершившемся сезоне голкипер провёл 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Станислава в € 7,5 млн.

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