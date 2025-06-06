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Рафинья признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2024/2025

Рафинья признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2024/2025
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Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком чемпионата Испании минувшего сезона. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги.

Бразильский футболист принял участие в 36 матчах Примеры, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами.

В соответствующем голосовании Рафинья опередил одноклубников Ламина Ямаля, Роберта Левандовского и Педри, футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема, а также полузащитника «Бетиса» Иско и хавбека «Атлетика» Ойана Сансета.

28-летний нападающий выступает в составе «Барселоны» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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