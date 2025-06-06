Александр Тарханов объяснил прогресс сборной Узбекистана

Бывший тренер узбекистанского «Пахтакора» Александр Тарханов высказался о развитии футбола в стране. В четверг, 5 июня, сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира, сыграв вничью с ОАЭ (0:0), в 9-м туре азиатского отбора к ЧМ-2026.

«В Узбекистане футбол только развивается. Сколько футболистов из Узбекистана играет у нас и за рубежом! Насколько я знаю, в Узбекистане до сих пор занимаются по советской школе подготовки, отсюда такие игроки и сборная. Я считаю, что это помогло развитию узбекистанского футбола. В наших академиях сейчас иностранные программы, но нужно было сохранить советскую школу подготовки. Зарубежом работают так, как мы работали раньше. Я только рад за Узбекистан, потому что из бывших республик СССР они первыми вышли на чемпионат мира», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора. Таким образом, сборная Узбекистана получила прямую путёвку на ЧМ-2026.