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Экс-игрок ЦСКА и «Сочи» Никита Бурмистров завершил карьеру

Экс-игрок ЦСКА и «Сочи» Никита Бурмистров завершил карьеру
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Бывший нападающий московского ЦСКА и «Сочи» Никита Бурмистров завершил профессиональную карьеру футболиста.

«За семь лет в составе нашей команды Бурмистров сыграл 177 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 28 результативных передач. Больше него за «Сочи» ещё не играл никто. Никто чаще не ассистировал партнёрам. Мы смело можем говорить: Бурмистров — живая легенда футбольного клуба «Сочи». Спасибо за всё, Никита!» — говорится в заявлении на официальном сайте «барсов».

За свою карьеру 35-летний Бурмистров также успел поиграть за «Луч», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Ротор».

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