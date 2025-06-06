Стало известно, кто сменит Гасперини на посту главного тренера «Аталанты»

Хорватский специалист Иван Юрич сменит Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера «Аталанты». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Юрич подпишет контракт с клубом из Бергамо до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Его заработная плата составит € 2 млн в год.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Саутгемптон», который он возглавлял с декабря 2024 года по апрель 2025 года. При нём английская команда провела 16 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 13 поражений. С сентября по ноябрь минувшего года Юрич занимал должность главного тренера «Ромы».

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