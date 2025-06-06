«Ньюкасл» объявил о полноценном трансфере защитника Ллойда Келли в «Ювентус»

Английский центральный защитник Ллойд Келли подписал полноценный контракт с «Ювентусом». О переходе официально объявила пресс-служба «Ньюкасла». Напомним, в зимнее трансферное окно Келли перебрался в туринский клуб на правах аренды.

«Желаем удачи, Ллойд», — говорится в обращении пресс-службы в официальном аккаунте «Ньюкасла» в соцсети X (ранее Twitter).

С февраля 2025 года Келли принял участие в 13 матчах Серии А и один раз появился на поле в Кубке Италии. Всего в активе защитника 29 встреч и одна результативная передача за «Ньюкасл» и «Ювентус» в сезоне-2024/2025. Напомним, ранее «Ювентус» выкупил у «Милана» защитника Пьера Калюлю, который также выступал за клуб на правах аренды.